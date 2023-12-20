Житель Абинска на глазах у детей убил щенка и выбросил его в мусорный контейнер

За жестокое обращение с животными 51-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, находясь рядом с магазином, мужчина схватил трехмесячного щенка за лапы и ударил несколько раз об асфальт. После этого выбросил животное в мусорный контейнер. Щенок погиб. Уточняется, что в момент расправы над щенком рядом находились дети.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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