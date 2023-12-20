Выпотрошенный труп кошки нашли на улице в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Труп кошки обнаружила 18 декабря в районе улиц Агрохимической и Ангарской местная жительница, которая выгуливала собаку.

В соцсетях женщина сообщила, что у мертвой кошки была сбрита шерсть на груди, и труп был разрезан. Радом с трупом кошки, по словам женщины, было потухшее кострище. Женщина сообщила в полицию.

«На основании поступившего 18 декабря заявления об обнаружении на улице Ангарской трупа кошки с внешними признаками насильственной смерти проводятся проверка. Устанавливаются все обстоятельства данного инцидента. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение. В случае установления факта жестокого обращения с животным будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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