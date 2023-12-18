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Мужчина отравил собаку, охранявшую церковный участок в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-otravil-sobaku-ohranyavshuyu-tserkovnyj-uchastok-v-krasnodare
Мужчина отравил собаку, охранявшую церковный участок в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Информация об инциденте во 2-м Кадетском переулке распространилась в соцсетях 18 декабря.

Очевидцы сообщали, что пес уже полтора года охранял церковный участок. Собака не проявляла агрессии к людям, все соседи относились к ней хорошо. Однако 17 декабря один из местных жителей кинул собаке через забор прикормку с ядом. Спустя 2,5 часа животное погибло.

На основании выявленной в соцсети публикации полиция начала проверку. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару в Telegram.

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