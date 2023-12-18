Мужчина отравил собаку, охранявшую церковный участок в Краснодаре

Информация об инциденте во 2-м Кадетском переулке распространилась в соцсетях 18 декабря.

Очевидцы сообщали, что пес уже полтора года охранял церковный участок. Собака не проявляла агрессии к людям, все соседи относились к ней хорошо. Однако 17 декабря один из местных жителей кинул собаке через забор прикормку с ядом. Спустя 2,5 часа животное погибло.

На основании выявленной в соцсети публикации полиция начала проверку. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару в Telegram.

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