Жильцы поврежденной многоэтажки в Краснодаре вернутся в квартиры в декабре

Локальный режим ЧС в доме на улице Клинической, поврежденном от хлопка газа, планируют снять после обеспечения бесперебойной работы всех инженерных сетей.

После этого собственники смогут вернуться домой. В их квартирах за счет привлеченного инвестора сделали предчистовую отделку. Кроме того, инвестор также окажет финансовую помощь для дальнейшего ремонта.

Компенсацию на общую сумму около 1,2 млн уже выплатили 38 жильцам пострадавших квартир.

«Из гостиницы их никто не выселяет, они продолжают там проживать бесплатно. Мы предупредили о скорейшем окончании работ в доме — обеспечении безопасного функционирования всех инженерных систем. А для этого необходимо непосредственное участие собственников — в предоставлении доступа в помещения для проведения соответствующих работ», — отметил начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин.

Газовое оборудование в пострадавших квартирах АО «Краснодаргоргаз» подключат бесплатно. Сейчас специалисты объясняют жильцам, где нужно разместить печи, чтобы их подключили, обследовали и ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инженерные сети установили в поврежденном от хлопка газа доме в Краснодаре.