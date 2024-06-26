Жильцы общежития в Армавире пожаловались на захламленную мусором комнату

По словам жильцов, пожилая соседка коллекционирует мусор. Сама женщина уверена, что у нее хотят отобрать жилплощадь и поэтому оговаривают.

«Та самая квартира в армавирском общежитии, откуда исходит зловонный запах. Тут еще и мухи. Похоже, здесь уютно себя чувствуют только ласточки, что живут над этой комнатой», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Чернышова.

В этом родительском гнезде семеро детей Людмилы Минжулиной не чувствуют себя как дома. Сын Николай накануне вернулся из тюрьмы и живет во дворе на лавочке. По его словам, он поможет маме навести порядок. Сыновья рассказывают, что женщина собирала все вещи в комнате по мусоркам около пяти лет.

У Людмилы Минжулиной есть супруг. Соседи рассказали, что из завалов мусора он не выходит на улицу уже третий год.

«Жаловались. Приходили люди в прошлом году, давали ей сроки до ноября почистить все. Она не притронулась ни к чему. Не вывозили мусор ни разу», ― сетует соседка коллекционеров мусора Елена.

В комнате-свалке без электричества и отопления Людмила Минжулина живет по договору соцнайма. За долги по ЖКХ и антисанитарию ее ранее выселили из двухкомнатной квартиры в хорошем районе Армавира. Там соседи Людмилу часто вспоминают.

«У нас весь двор был завален кучами мусора», ― рассказывает бывшая соседка Людмилы Минжулиной Эмма Прусакова.

«Таким людям необходимо в первую очередь обратиться к психиатру и психологу. Должно быть лечение двух специалистов», ― отмечает психолог Иванна Булгакова.

Полиция знает о проблеме. Участковый пункт здесь же на первом этаже. Местные жители жаловались уже во все инстанции. Бороться с проблемой юристы советуют коллективной жалобой в суд.

«Практика уже имеется подобных дел. Суды, если собственник квартиры надлежащим образом ее не содержит, лишают его права собственности», ― объясняет юрист Алихан Дадаев.

Сын Людмилы Минжулиной обещал убрать весь мусор из комнаты уже сегодня.

«Все будет чисто, чтобы люди этой вонью не дышали», ― говорит сын Людмилы Минжулиной Николай Миловидов.

Жильцы общежития надеются, что уже сегодня вздохнут спокойно. Тем не менее, они рассказали, что обещания навести порядок в комнате-свалке звучат не первый год.

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