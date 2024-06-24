Жители Сочи пожаловались на загрязняющих реку продавцов

Реку Сочи, которая протекает через центр города-курорта, превратили в свалку мусора. Незаконная торговля может привести к серьезной экологической проблеме. Продавцы на набережной выбрасывают отходы прямо в воду.

Сочинцы не раз видели, как продавцы выбрасывают свои отходы, ящики с коробками в реку. И жители, и гости города жалуются на крыс и свалку мусора в центре курорта. В основном торговля велась здесь вечером, когда люди возвращались домой с работы.

«На этом месте любят останавливаться продавцы ― оно проходное. Через мост можно попасть в микрорайон «Заречный», рядом торговый центр и рынок, пешеходный переход и остановка», ― сообщает специальный корреспондент Юрия Проценко.

«На сегодняшний день несанкционированное складирование бытовых отходов убрано на этой улице. Также дополнительно с 1 июня этого года проведен ряд мониторинговых мероприятий совместно с администрацией внутригородских районов. Так, в Центральном районе уже составлено восемь протоколов об административном правонарушении», ― отмечает директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов.

Река Сочи ― третья по длине на территории города после Мзымты и Шахе. Горожане переживают за экологию. Реку часто приходится очищать активистам еще и от пластика, а тем, кто собирает такой мусор раздельно, рекомендуют отнестись к этому процессу серьезно.

«Пластик ― самый не экологичный материал. Его срок разложения составляет порядка 500 лет. Он никогда не будет экологично сам по себе разложен, так как распадается на микропластик, тем самым загрязняя окружающую среду», ― рассказывает активист по раздельному сбору отходов Зарина Карпенко.

Несмотря на уборку ― следы загрязнения видны.

«Любой мусор из реки попадает в море, разлагаясь, он нарушает кислородный режим, препятствует процессам самоочищения воды», ― отмечает заместитель председателя Краснодарского регионального отдела Русского географического общества, руководитель комиссии проблем Черного и Азовского морей Борис Елецкий.

Администрация города со своей стороны настоятельно просит соблюдать чистоту, особенно когда идет курортный сезон.

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