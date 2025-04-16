Жильцы многоэтажки в Сочи могут лишиться детской площадки из-за соседей

Жители ЖК «Анастасия» борются за сохранение своей детской площадки. По их словам, территорию хотят забрать себе люди из соседнего ЖК.

Детская площадка возле ЖК «Анастасия» — единственная около жилого комплекса. Несколько дней назад на территорию приехала тяжелая техника. Жильцам сказали, что на месте площадки начинается строительство дороги к соседнему ЖК.

«Мне кажется, что это незаконно, несправедливо. Здесь четыре дома, у всех есть дети», — поделился житель ЖК «Анастасия» Денис Сахаров.

Детскую площадку местные жители строили и обустраивали своими силами с 2014 года. В то время соседнего жилого комплекса — «Атлантиса» еще не было. Когда его начали строить, застройщик получил разрешение на сервитут.

Чтобы удержать эту территорию, жильцы «Анастасии» поставили забор на той части своего дома, через которую соседи проходили к своему ЖК.

«У нас был проезд через комплекс «Анастасия». Его замуровали, закрыли наши ворота, подъезды для скорой, пожарной», — пожаловался председатель совета ЖК «Атлантис» Алексей Дмитриев.

По его словам, проезд им очень нужен, сносить ради него детскую площадку никто не будет. Ради экономии места дорогу сделают вторым уровнем — над детской площадкой.

«Мы планируем с нашего съезда в паркинг ответвлением сделать отдельный подъем на нашу территорию. Он будет располагаться на опорных сваях и проходить эстакадой. Детская площадка не будет затронута вообще», — пообещал Дмитриев.

Право на сервитут ЖК «Атлантис» получил законно. Юридически детской площадки на этой территории не существует.

«Участок, на котором жителями комплекса «Анастасия» самостоятельно организована детская площадка, не был официально оформлен как место размещения детской игровой площадки. На балансе ЖК эта территория не стоит, а является землями неразграниченной государственной собственности. Исходя из данного статуса земли, для обеспечения прохода и проезда на участок наложен публичный сервитут», — сообщила пресс-служба администрации Сочи.

По проекту — будущая дорога будет на опорных сваях. При строительстве подъезда к ЖК детскую площадку обещали не трогать. После окончания всех работ территорию для игр приведут в порядок.

Читайте также: улицы Сочи украсят световыми инсталляциями и арт-объектами в преддверии Пасхи.

Подпишись, здесь всегда интересно.