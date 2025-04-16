Улицы Сочи украсят световыми инсталляциями и арт-объектами в преддверии Пасхи

Во всех районах города-курорта приступили к праздничному оформлению улиц к главному православному празднику.

Так, в Центральном районе декоративные элементы разместят на улице Тоннельной возле «Сокола» и у стелы Михаила Архангела на Курортном проспекте. Основные туристические маршруты украсят праздничными световыми инсталляциями.

В Хостинском районе праздничное убранство уже появилось в парке имени Фрунзе, а в ближайшее время декоративные элементы установят в сквере «Фестивальный».

В Адлерском районе арт-объекты разместили на улице Кирова и на пересечении Крупской и Демократической. На перекрестке Ленина и Кирова установили две световые конструкции, а на соседней улице Карла Маркса появился световой тоннель.

В Лазаревском районе праздничные украшения уже установили на набережной реки Псезуапсе, на площади у Центра национальных культур и в сквере возле детской поликлиники.

«Украшаем входные группы основных храмов, на всех медиаэкранах города транслируется тематический контент. В праздничном оформлении используем декоративные пасхальные яйца и уже полюбившиеся сочинцам и гостям города световые деревья», — рассказала замглавы Сочи Галина Москалева.

По словам вице-мэра, всего в городе запланировали более 50 пасхальных мероприятий, в том числе выставки, кинопоказы и мастер-классы. С расписанием пасхальных богослужений в храмах можно ознакомиться по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи на Пасху и Радоницу увеличат количество общественного транспорта.

Подпишись, здесь всегда интересно.