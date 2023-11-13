Жильцы многоэтажек в Туапсе уже больше недели остаются без газа из-за роста цен

С мая закупочная цена на сжиженный газ, которым обеспечивают все многоквартирные дома в городе, выросла в несколько раз — с 12 до 46 рублей.

Организация «Туапсегоргаз» исчерпала свои ресурсы, а на закупку новой партии сжиженного газа нет денег.

В связи с этим его временно прекратили поставлять в многоэтажки. Жители Туапсе находятся без газа уже больше недели. Для многих из них газ — это не только приготовление пищи, но и горячая вода, поэтому ситуация в городе сложилась непростая.

На прошлой неделе и.о мэра Туапсе Артем Береснев ездил в Краснодар, чтобы найти решение проблемы на уровне регионального министерства ЖХК и ТЭК. Сейчас специалисты прорабатывают несколько вариантов.

«Для того, чтобы выйти из создавшейся ситуации, мы приняли решение взять бюджетный кредит у министерства финансов на сумму 9,5 млн рублей», — рассказал Береснев.

Он добавил, что еще 3 млн рублей «Туапсегоргазу» выделят из городского бюджета. Этот вопрос местные депутаты рассмотрят на внеочередной сессии.

Мэр Туапсе отметил, что в городе появится еще один поставщик сжиженного газа. Этой организацией может стать «СГ — Лаба», сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Читайте также: строительство газопроводов длиной 23 км завершают в Усть-Лабинском районе. Там строят газопроводы высокого давления, которые позволят газифицировать дома в четырех хуторах.