Строительство газопроводов длиной 23 км завершают в Усть-Лабинском районе

В рамках госпрограммы «Развитие ТЭК» строят газопроводы высокого давления, которые позволят газифицировать дома в четырех хуторах.

После завершения строительства сетей протяженностью около 12 км появится возможность газифицировать 385 домов в хуторах Кубанском, Заречном и Огонек.

Также завершается строительство распределительных газопроводов высокого давления в хуторе Свободном протяженностью около 11 км. Этот участок позволит газифицировать более 80 домов.

В этом году в рамках госпрограммы в крае построили около 220 км газораспределительных сетей из 232,9 км запланированных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: благодаря программе догазификации на Кубани газ провели в 18 тыс. домовладений.