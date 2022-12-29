Жильцы 5 подъезда пострадавшего от падения Су-34 дома в Ейске вернулись в свои квартиры

Новый год в своих квартирах встретят жители пятого подъезда дома на улице Коммунистической. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе администрации Ейского района.

Накануне собственники квартир подписали акты обследования жилья. Сегодня с 10:00 они смогли вернуться в свои квартиры. В 13:00 были заселены 18 квартир.

«Возобновлена подача холодного водоснабжения. Ведутся работы по пуску газа, которые к концу дня будут завершены», — сообщает пресс-служба администрации Ейского района в Telegram.

Сообщается также, что при необходимости жильцам был выделен транспорт. В перевозке вещей помогали волонтеры. Доступ к площадке подъезда освободили от ограждения и восстановили покрытие в месте разрытия под газопровод.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», демонтаж подъездов поврежденного при падении Су-34 дома в Ейске завершили 28 декабря.