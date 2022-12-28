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Завершен демонтаж подъездов поврежденного при падении Су-34 дома в Ейске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavershen-demontazh-podezdov-povrezhdennogo-pri-padenii-su-34-doma-v-ejske
Фото t.me/opershtab23

Об этом сообщили 28 декабря в краевом оперативном штабе.

В пострадавшей от падения самолета многоэтажке на улице Коммунистической завершили разбор подъездов с 1 по 4.

К вывозу мусора и подготовке площадки для строительства приступят 9 января, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: компенсацию аренды 113 квартир получили жильцы дома, поврежденного при падении Су-34 в Ейске.

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