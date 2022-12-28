Завершен демонтаж подъездов поврежденного при падении Су-34 дома в Ейске
Общество
28.12.2022 18:27
Об этом сообщили 28 декабря в краевом оперативном штабе.
В пострадавшей от падения самолета многоэтажке на улице Коммунистической завершили разбор подъездов с 1 по 4.
К вывозу мусора и подготовке площадки для строительства приступят 9 января, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: компенсацию аренды 113 квартир получили жильцы дома, поврежденного при падении Су-34 в Ейске.
Популярные новости
- Самую красивую новогоднюю елку Краснодарского края выбрали подписчики «Кубань 24»
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Конфискованного в Анапе льва Тиграна направят в зоопарк Белгородской области
- «Я зашел, их всех убил»: подозреваемые рассказали подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке
- На Крымском мосту перед Новым годом ускорят досмотр автомобилей
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре