Завершен демонтаж подъездов поврежденного при падении Су-34 дома в Ейске

Об этом сообщили 28 декабря в краевом оперативном штабе.

В пострадавшей от падения самолета многоэтажке на улице Коммунистической завершили разбор подъездов с 1 по 4.

К вывозу мусора и подготовке площадки для строительства приступят 9 января, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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