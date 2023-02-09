Жильцов пострадавшего дома в Ейске не собираются в курортный сезон выселять из пунктов размещения

Об этом заявил глава Ейского района Роман Бублик на встрече с жителями дома на улице Коммунистической, 20/1, поврежденного 17 октября при падении Су-34.

По его словам, в соцсетях специально публикуют недостоверную информацию, чтобы поднять народные волнения и нажиться на ситуации.

«Никого из пунктов временного размещения выселять с наступлением курортного сезона не будут. Люди будут оставаться в ПВР, пока не получат свое жилье и не сделают там ремонт», — написал Роман Бублик в Telegram.

Прием жителей пострадавшего дома глава района будет проводить каждый понедельник с 17:00-18:00. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-861-323-61-00.

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