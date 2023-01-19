Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жильцам поврежденного при падении Су-34 дома в Ейске продолжают выплачивать компенсацию аренды жилья

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiltsam-povrezhdennogo-pri-padenii-su-34-doma-v-ejske-prodolzhayut-vyplachivat-kompensatsiyu-arendy-zhilya
Жильцам поврежденного при падении Су-34 дома в Ейске продолжают выплачивать компенсацию аренды жилья
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители дома на улице Коммунистической, 20/1 могут снимать квартиру на время ремонтных работ. При этом им компенсируют стоимость аренды.

В декабре 123 семьям выплатили около 1,7 млн рублей. Выплату за январь переведут до 10 февраля.

Кроме того, жильцы пострадавшей многоэтажки продолжают получать единовременные выплаты. По 10 тыс. рублей уже выплатили 871 человеку. Выплаты по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи при полной утрате имущества получили 264 жителя дома. За легкий вред здоровью по 200 тыс. рублей получили 26 человек. Трем жильцам выплатили по 400 тыс. рублей за средний и тяжелый вред здоровью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре компенсацию аренды получили жильцы 113 квартир. Новые квартиры в предчистовой отделке жителям передадут 1 ноября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
  6. Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях