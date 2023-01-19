Жильцам поврежденного при падении Су-34 дома в Ейске продолжают выплачивать компенсацию аренды жилья

Жители дома на улице Коммунистической, 20/1 могут снимать квартиру на время ремонтных работ. При этом им компенсируют стоимость аренды.

В декабре 123 семьям выплатили около 1,7 млн рублей. Выплату за январь переведут до 10 февраля.

Кроме того, жильцы пострадавшей многоэтажки продолжают получать единовременные выплаты. По 10 тыс. рублей уже выплатили 871 человеку. Выплаты по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи при полной утрате имущества получили 264 жителя дома. За легкий вред здоровью по 200 тыс. рублей получили 26 человек. Трем жильцам выплатили по 400 тыс. рублей за средний и тяжелый вред здоровью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре компенсацию аренды получили жильцы 113 квартир. Новые квартиры в предчистовой отделке жителям передадут 1 ноября.