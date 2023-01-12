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Прямая линия: жильцам пострадавшего от падения Су-34 дома в Ейске передадут квартиры 1 ноября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pryamaya-liniya-zhiltsam-postradavshego-ot-padeniya-su-34-doma-v-ejske-peredadut-kvartiry-1-noyabrya
Прямая линия: жильцам пострадавшего от падения Су-34 дома в Ейске передадут квартиры 1 ноября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе «Прямой линии» 12 января.

С вопросом о сроках сдачи квартир к главе Кубани обратилась в прямом эфире телеканала «Кубань 24» жительница пострадавшего дома. Женщина уточнила, будет ли новый дом таким же прочным и теплым, а также — предоставят ли жильцам выплату для того, чтобы сделать ремонт.

«Сомнений нет, что дом будет отремонтирован и будет таким же теплым и прочным», — сказал Кондратьев.

О сроках сдачи квартир рассказал вице-губернатор Сергей Власов.

«По вашему поручению мы разработали проектно-сметную документацию в рамках аварийно-восстановительных работ. Первый этап, демонтажные работы, контракт у нас на сегодняшний день заканчивает свою реализацию. Мы вывозим на полигоны утилизации отходы, делаем замещение грунтов в связи с розливом нефтепродуктов. В феврале планируем активно приступить к строительству и возведению квартир. В тех же объемах планировочных решений, то есть те же квартиры той же площади жители получат. Сроки реализации: порядка семи-восьми месяцев», — сказал Власов.

Губернатор подчеркнул, что необходимо наверстать упущенное время и завершить все работы к 1 ноября. Также он поручил предусмотреть средства на ремонт квартир, которые будут переданы жильцам в предчистовой отделке.

Власов сообщил, что для жильцов предусмотрены выплаты на ремонт по 10 тыс. рублей на 1 кв. м жилплощади.

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