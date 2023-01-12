Прямая линия: проблемный ЖК «Радуга» в Краснодаре достроят до конца года

Одним из вопросов «Прямой линии» Вениамина Кондратьева стала проблема обманутых дольщиков ЖК «Радуга» в краевой столице.

Губернатор Кубани подчеркнул, что в текущем году необходимо закрыть проблему обманутых дольщиков.

«Сотни семей ждут, очень важно, чтобы они получили свое жилье. А ждали тысячи, десятки тысяч ждали. И здесь я благодарен своим коллегам, и надо отдать должное Андрею Алексеенко, который решал этот вопрос, когда были еще десятки тысяч обманутых дольщиков. Решали результативно, решали год от года… В этом году мы проблему должны закрыть», — сказал Кондратьев.

О судьбе проблемного ЖК «Радуга» рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

«ЖК «Радуга» — один из наших проблемных объектов. С большой историей. В прошлый год площадку освободили, в этом году стройку возобновили. Как и обещали жителям, до конца года данные объекты будут достроены за счет средств краевого фонда. Сейчас текущих проблем на объекте нет», — сказал мэр.

Вице-губернатор Сергей Власов подчеркнул, что в этом году «перелистнут страницу обманутых дольщиков». В ЖК «Радуга» работы ведутся по всем трем литерам. До конца года объект будет сдан.

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