Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Прямая линия: проблемный ЖК «Радуга» в Краснодаре достроят до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pryamaya-liniya-problemnyj-zhk-raduga-v-krasnodare-dostroyat-do-kontsa-goda
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Одним из вопросов «Прямой линии» Вениамина Кондратьева стала проблема обманутых дольщиков ЖК «Радуга» в краевой столице.

Губернатор Кубани подчеркнул, что в текущем году необходимо закрыть проблему обманутых дольщиков.

«Сотни семей ждут, очень важно, чтобы они получили свое жилье. А ждали тысячи, десятки тысяч ждали. И здесь я благодарен своим коллегам, и надо отдать должное Андрею Алексеенко, который решал этот вопрос, когда были еще десятки тысяч обманутых дольщиков. Решали результативно, решали год от года… В этом году мы проблему должны закрыть», — сказал Кондратьев.

О судьбе проблемного ЖК «Радуга» рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

«ЖК «Радуга» — один из наших проблемных объектов. С большой историей. В прошлый год площадку освободили, в этом году стройку возобновили. Как и обещали жителям, до конца года данные объекты будут достроены за счет средств краевого фонда. Сейчас текущих проблем на объекте нет», — сказал мэр.

Вице-губернатор Сергей Власов подчеркнул, что в этом году «перелистнут страницу обманутых дольщиков». В ЖК «Радуга» работы ведутся по всем трем литерам. До конца года объект будет сдан.

Читайте также: в земельных участках нуждаются 40 тыс. многодетных семей Кубани.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов возглавил командование объединенной группировкой войск в зоне СВО
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов возглавил командование объединенной группировкой войск в зоне СВО
Контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Краснодарского края
Контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Краснодарского края
Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. Кондратьев: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно
  3. В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году
  4. В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
  5. Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
  6. Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях