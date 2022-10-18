Жильцов многоэтажки, поврежденной при крушении Су-34 в Ейске, разместят в гостинице
Общество
18.10.2022 12:37
По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, жильцов дома начали перевозить из пункта временного размещения в детском лагере в более комфортную гостиницу.
Сейчас с людьми работают сотрудники следственного комитета. После того, как жильцов опросят следователи, их перевезут в гостиницу «Ейская Усадьба». Три человека уже переехали. В гостинице всех жителей обеспечат горячим трехразовым питанием.
Также людям, которые жили в поврежденной при падении самолета многоэтажке, привезли теплые вещи. Индивидуально с каждым решается вопрос о том, какие предметы первой необходимости и лекарства нужны. Жильцы будут всем обеспечены, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось о том, что в Ейске после падения Су-34 в пункте временного размещения находятся 23 человека.
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