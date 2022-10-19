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Жильцам разрушенных подъездов дома в Ейске дадут по полчаса в квартирах на сборы

Происшествия
19.10.2022 20:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiltsam-razrushennyh-podezdov-doma-v-ejske-dadut-po-polchasa-v-kvartirah-na-sbory
Жильцам разрушенных подъездов дома в Ейске дадут по полчаса в квартирах на сборы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом вечером 19 октября сообщил глава Ейского района Роман Бублик. Людей пустят в квартиры 2 и 4 подъезда со стороны южного фасада 21 октября.

Жильцы дома на улице Коммунистической из подъездов, пострадавших в результате крушения Су-34, уже двое суток после ЧП не могут зайти в квартиры за вещами и документами. Причина — меры безопасности. Специалисты проверяли, можно ли вообще находиться в разрушенном пролете.

Глава района заявил, что люди смогут забрать вещи первой необходимости. Каждому дадут каску, сопровождать жильцов будут сотрудники МЧС и МВД.

Отмечается, что заходить можно будет только по установленному графику и только на 30 минут.

«Прошу вас отнестись к ситуации и принятым решениям с пониманием. Главное — это обеспечение безопасности жизни каждого человека», — написал Роман Бублик в Telegram.

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