Жильцам разрушенных подъездов дома в Ейске дадут по полчаса в квартирах на сборы

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом вечером 19 октября сообщил глава Ейского района Роман Бублик. Людей пустят в квартиры 2 и 4 подъезда со стороны южного фасада 21 октября.

Жильцы дома на улице Коммунистической из подъездов, пострадавших в результате крушения Су-34, уже двое суток после ЧП не могут зайти в квартиры за вещами и документами. Причина — меры безопасности. Специалисты проверяли, можно ли вообще находиться в разрушенном пролете.

Глава района заявил, что люди смогут забрать вещи первой необходимости. Каждому дадут каску, сопровождать жильцов будут сотрудники МЧС и МВД.

Отмечается, что заходить можно будет только по установленному графику и только на 30 минут.

«Прошу вас отнестись к ситуации и принятым решениям с пониманием. Главное — это обеспечение безопасности жизни каждого человека», — написал Роман Бублик в Telegram.

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