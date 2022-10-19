Поврежденную при падении Су-34 многоэтажку в Ейске подключили к отоплению

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 19 октября сообщил глава города Дмитрий Кияшко.

По словам мэра Ейска, во второй половине дня в дом на улице Коммунистической 20/1 после проверки целостности системы начали подавать теплоноситель.

К вечеру 19 октября в свои квартиры вернулся 541 жилец. Свет, газ и водоснабжение восстановили вечером 18 октября в подъездах, которые не были повреждены, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске уже 423 жителя вернулись в 186 квартир, находящихся в уцелевших подъездах. Жилье полностью обеспечили электричеством, газом и водой.