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Поврежденную при падении Су-34 многоэтажку в Ейске подключили к отоплению

Общество
19.10.2022 18:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshuyu-pri-padenii-su-34-mnogoetazhku-v-ejske-podklyuchili-k-otopleniyu
Поврежденную при падении Су-34 многоэтажку в Ейске подключили к отоплению
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 19 октября сообщил глава города Дмитрий Кияшко.

По словам мэра Ейска, во второй половине дня в дом на улице Коммунистической 20/1 после проверки целостности системы начали подавать теплоноситель.

К вечеру 19 октября в свои квартиры вернулся 541 жилец. Свет, газ и водоснабжение восстановили вечером 18 октября в подъездах, которые не были повреждены, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске уже 423 жителя вернулись в 186 квартир, находящихся в уцелевших подъездах. Жилье полностью обеспечили электричеством, газом и водой.

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