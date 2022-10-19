Поврежденную при падении Су-34 многоэтажку в Ейске подключили к отоплению
Общество
19.10.2022 18:18
Об этом 19 октября сообщил глава города Дмитрий Кияшко.
По словам мэра Ейска, во второй половине дня в дом на улице Коммунистической 20/1 после проверки целостности системы начали подавать теплоноситель.
К вечеру 19 октября в свои квартиры вернулся 541 жилец. Свет, газ и водоснабжение восстановили вечером 18 октября в подъездах, которые не были повреждены, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске уже 423 жителя вернулись в 186 квартир, находящихся в уцелевших подъездах. Жилье полностью обеспечили электричеством, газом и водой.
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