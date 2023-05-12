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Жильцам проблемного ЖК «Парусная регата» в Краснодаре вручили ключи от квартир

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiltsam-problemnogo-zhk-parusnaya-regata-v-krasnodare-vruchili-klyuchi-ot-kvartir
Жильцам проблемного ЖК «Парусная регата» в Краснодаре вручили ключи от квартир
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ключи и документы на жилье первым восьми новоселам 12 мая вручили вице-губернатор Кубани Сергей Власов и мэр Краснодара Евгений Наумов.

Всего в доме, который находится на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей, 267 квартир. Литер достраивали за средства федерального и краевого бюджетов. Скоро все жители, которые несколько лет ждали завершения строительства, смогут въехать в свои квартиры.

Строительство ЖК «Парусная регата» началось в 2014 году. Жилье должны были сдать в 2017 году. В 2018 году жилой комплекс внесли в реестр проблемных объектов. В 2022 году в эксплуатацию ввели первые два литера «Парусной Регаты», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле в Краснодаре ввели в эксплуатацию пять долгостроев. По два литера жилых комплексов «Краснодар Сити» и «Парусная регата» и один объект — ЖК «Свобода».

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