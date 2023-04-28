В Краснодаре в апреле ввели в эксплуатацию пять проблемных долгостроев

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 28 апреля в ходе совещания по вопросу защиты прав обманутых дольщиков в Краснодаре.

В мероприятии участвовали прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, представители краевой и городской власти, застройщики и инициативные группы дольщиков.

«За прошедший месяц мы ввели в эксплуатацию пять долгостроев. По два литера жилых комплексов «Краснодар Сити» и «Парусная регата» и один объект — ЖК «Свобода». Позитивная динамика есть, но она должна быть в разы активнее. Нельзя допускать переносов сроков ввода объектов», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Сергей Власов сообщил, что жильцы получат ключи от квартир до 1 июля. Также в ходе совещания обсудили работы на всех жилых комплексах, сверили сроки их сдачи. Работа с использованием механизмов Фонда развития территорий идет по 28 долгостроям. Продолжается возведение восьми объектов. В их числе парковки ЖК «Парусная регата», ЖК «На Магистральной», ЖК «Радуга» и ЖК «Жемчужина».

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал об объектах, которые восстанавливают за счет средств застройщиков или инвесторов.

«Третий литер ЖК «Свобода» планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале. Его готовность более 76%. Работы идут активными темпами. 15 апреля я встречался с участниками строительства. До конца июня здесь планируют завершить строительно-монтажные работы», — сказал Наумов.

Глава города сообщил, что готовность литеров комплекса «КУБ-А» («Солнечная долина») — от 18 до 80%. Продолжаются работы на объектах «Клубный квартал», «Мультиплекс Кино», «Центральный парк». Строительная готовность ЖК «Сердце» превышает 76%.

Сергей Табельский отметил важность восстановления прав всех обманутых дольщиков. Он подчеркнул, что ситуация остается под контролем правоохранительных органов до ее полного разрешения.

Губернатор Краснодарского края сообщил, что подобные совещания будут проходить каждый месяц. Это необходимо, так как в реестре проблемных домов в Краснодаре остаются 43 объекта.

«Темпов строительства снижать нельзя. Наращивайте объемы работ на объектах, привлекайте дополнительные бригады, своевременно готовьте и передавайте документацию на экспертизу. Также важно информировать дольщиков о каждом шаге», — сказал Кондратьев.

Работа по восстановлению прав дольщиков на Кубани ведется с 2015 года. Уже решены вопросы по 518 долгостроям. Квартиры или компенсации получили свыше 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году в Краснодаре было 130 долгостроев. К апрелю текущего года их число сократили до 44.