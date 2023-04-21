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Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-dolgostroev-v-krasnodare-sokratilos-do-44
Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Темпы строительства обсудили на заседании межведомственной комиссии по оказанию содействия в защите прав обманутых дольщиков, которое провел глава города Евгений Наумов.

В прошлом году в Краснодаре было 130 долгостроев. К апрелю этого года их число сократили до 44. Евгений Наумов отметил, что вопрос достройки проблемных ЖК в Краснодаре не уходит из повестки. Он подчеркнул, что власти города не будут церемониться с застройщиками, которые не соблюдают сроки строительства.

«Есть и образцово-показательные строительные компании. Каждый объект «разобрали» по кирпичикам, обсудили сроки завершения работ. Любое их нарушение будем пресекать», — сказал Евгений Наумов.

По данным городского департамента строительства, со всеми застройщиками работники ведомства поддерживают связь и контролируют их работу.

Первый литер ЖК «Мультиплекс кино» готов на 70%. Строители завершили каменную кладку и подвели инженерные сети до земельного участка.

Строительство второго литера завершено только наполовину. ЖК «Сердце столицы» завершен на 76%.

Строительные работы ЖК «Дом с ротондами» завершены на 90%.

Литеры № 5 и 6 ЖК «Солнечная долина» завершены больше чем на 75% и 50% соответственно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: дольщики третьего литера проблемного ЖК «Свобода» в Краснодаре получат ключи от квартир в сентябре.

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