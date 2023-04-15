Дольщики третьего литера проблемного ЖК «Свобода» в Краснодаре получат ключи от квартир в сентябре

Это стало известно по итогам объезда мэра Краснодара Евгения Наумова проблемных долгостроев.

Сейчас завершено строительство второго литера ЖК «Свобода». В ближайшее время жители этого дома получат ключи от квартир.

Третий литер долгостроя готов уже на 76%. Строители завершают работы по укладке кирпичной кладке. Осталось выполнить отделочные работы и установить оконные блоки. Затем Третий литер подключат к инженерным сетям. Ключи от квартир дольщики получат в сентябре.

Продолжаются работы в ЖК «Аксиома». Тут трудятся около 100 строителей. Первый литер готов на 35%. Работы на втором литере выполнили на 15%. Жилой комплекс планируют достроить до конца 2024 года.

В 1-м Лиговском проезде достраивают сразу 4 дома. Сейчас работы завершены на 70%. Эти дома планируют сдать уже летом.

Продолжаются работы на третьем литере ЖК «Сегодня». Он готов на 80%. Литер планируют сдать до конца этого года.

Сейчас в Краснодаре 46 долгостроев. В прошлом году их насчитывалось около 130. За счет средств Фонда развития территорий планируют решить вопрос по 30 объектам. По 14 проблемным ЖК возобновили строительство за счет средств инвестора. По двум другим долгостроям ведутся разбирательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Сочи достроят проблемный ЖК «Эльсинор».