В Сочи достроят проблемный ЖК «Эльсинор»
Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский по итогам заседания рабочей группы по вопросам восстановления прав обманутых дольщиков с участием прокурора города-курорта Вячеслава Овечкина.
По словам главы Сочи, скоро возобновят работы на объекте ЖК «Эльсинор» на улице Пасечной.
«Принято решение о продлении разрешения на строительство до июля 2025 года. Кредиторы застройщика совместно с инвестором заключили мировое соглашение. Дольщики смогут получить денежную выплату, либо остаться в проекте и дождаться своих квартир», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что выработали план действий по всем девяти объектам из Единого реестра.
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