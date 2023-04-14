В Сочи достроят проблемный ЖК «Эльсинор»

Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский по итогам заседания рабочей группы по вопросам восстановления прав обманутых дольщиков с участием прокурора города-курорта Вячеслава Овечкина.

По словам главы Сочи, скоро возобновят работы на объекте ЖК «Эльсинор» на улице Пасечной.

«Принято решение о продлении разрешения на строительство до июля 2025 года. Кредиторы застройщика совместно с инвестором заключили мировое соглашение. Дольщики смогут получить денежную выплату, либо остаться в проекте и дождаться своих квартир», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что выработали план действий по всем девяти объектам из Единого реестра.

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