Застройщика ЖК «Парковый» в Анапе признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Анапский проект», который является застройщиком ЖК «Парковый» в Анапе.

Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Конкурсное производство в отношении должника открыто сроком на шесть месяцев. Назначен конкурсный управляющий. Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 17 июля.

ООО «Анапский проект» создали для строительства ЖК «Парковый» в Анапе. Это два дома с видом на море. Степень готовности двух литер — 18 и 2 этажа. застройщик начал строительство в 2013 году. Сдать дома должны были в декабре 2016 года. Квартиры так и не получили более 240 дольщиков.

В апреле 2022 года краевой арбитраж признал ООО «Анапский проект» банкротом по ходатайству ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». В октябре 2022 года краевой арбитраж удовлетворил заявление ООО СЗ «Капвысотстрой» о намерении приобрести права застройщика ООО «Анапский проект», пишет «Коммерсантъ».

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