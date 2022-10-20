Жильцам пострадавшего дома в Ейске начали перечислять единовременную выплату
Общество
20.10.2022 07:49
Она составляет 10 тыс. рублей. Такая поддержка предусмотрена для всех зарегистрированных в девятиэтажке на улице Коммунистической, 20/1.
Для получения средств необходимо подать заявление. Их уже принято более 300. Жители, которые частично или полностью лишились имущества, также получат компенсации в размере 50 и 100 тыс. рублей на каждого члена семьи. Выплаты начнутся после завершения работы оценочных комиссий. Именно им предстоит посчитать степень нанесенного авиакатастрофой материального ущерба.
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