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Жильцам пострадавшего дома в Ейске начали перечислять единовременную выплату

Общество
20.10.2022 07:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiltsam-postradavshego-doma-v-ejske-nachali-perechislyat-edinovremennuyu-vyplatu
Видео канала «Кубань 24»

Она составляет 10 тыс. рублей. Такая поддержка предусмотрена для всех зарегистрированных в девятиэтажке на улице Коммунистической, 20/1.

Для получения средств необходимо подать заявление. Их уже принято более 300. Жители, которые частично или полностью лишились имущества, также получат компенсации в размере 50 и 100 тыс. рублей на каждого члена семьи. Выплаты начнутся после завершения работы оценочных комиссий. Именно им предстоит посчитать степень нанесенного авиакатастрофой материального ущерба.

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