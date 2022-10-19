В соцсетях появились мошенники, собирающие деньги на похороны погибших при крушении Су-34 в Ейске

В соцсетях появились мошенники, собирающие деньги на похороны погибших при крушении Су-34 в Ейске

Мошенники в соцсетях публикуют сообщения о сборе средств на похороны, оставляют данные банковских карт, на которые призывают переводить деньги.

По данным администрации Ейского района, никаких сборов денег для семей погибших не ведется. Помощь оказывают централизованно. Расходы по организации похорон погибших жителей дома на улице Коммунистической оплатят из резервного фонда Ейска и бюджета Ейского района.

Жители Кубани могут помочь вещами, которые необходимы пострадавшим. Сбором гуманитарной помощи занимаются волонтеры в пункте приема на базе районного Дома культуры по адресу Свердлова, 73/1, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В мессенджере WhatsApp волонтеры создали группу «Ейск помощь» (8(910)732-77-88), где публикуется информация о необходимых пострадавшим вещах.

В Краснодаре гуманитарную помощь с 10:00 до 17:00 собирают волонтеры фонда «Поколение» по адресу: Буденного, 140. Как говорят волонтеры, сейчас наиболее необходимы полотенца и постельное белье, средства личной гигиены, одеяла, подушки, бытовая техника. Подробности можно узнать по номеру 8(800)222-42-56.

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