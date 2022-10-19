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Власти Ейска рассказали о порядке получения выплат на организацию похорон погибших в результате крушения СУ-34

Общество
19.10.2022 12:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-ejska-rasskazali-o-poryadke-polucheniya-vyplat-na-organizatsiyu-pohoron-pogibshih-v-rezultate-krusheniya-su-34
Власти Ейска рассказали о порядке получения выплат на организацию похорон погибших в результате крушения СУ-34
Фото EPA/ARKADY BUDNITSKY/ТАСС

Организацию похорон погибших будут финансировать из резервного фонда бюджета Ейска и бюджета района. Об этом 19 октября сообщил глава района Роман Бублик.

Он отметил, что максимальный размер выплаты составляет 50 тыс. рублей на одного человека.

«По вопросам организации похорон можно обращаться по телефонам: 8-918-686-35-26 (Тютюнников Михаил Викторович), 8-918-679-59-82 (Куличевский Сергей Алексеевич), и 8-918-471-31-80 (Карпухина Елена Владиславовна)», — написал Бублик в Telegram.

Первые похороны погибших в крушения самолета СУ-34 пройдут 20 октября в 12:00.

«Завтра состоятся похороны 7 членов семьи Ищенко на новом кладбище Ейска», — сообщили в пресс-службе администрации Ейского района.

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