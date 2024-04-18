Жилой дом загорелся на площади 200 кв. метров в Темрюкском районе
Происшествия
18.04.2024 09:51
Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Калабадка в поселке Пересыпь поступило в МЧС 17 апреля.
Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит жилой дом. Площадь пожара составляет 200 кв. м. На месте пожара организовали звено газодымозащитной службы.
Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки. Жилой дом сильно поврежден, но спасен. При пожаре никто не пострадал, сообщает Управление ПБ, ЧС и ГО в Telegram.
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