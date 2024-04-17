Шаурмичная загорелась в Геленджике

Сообщение о пожаре в помещении общепита на улице Островского поступило в МЧС 17 апреля в 17:23.

Пожарные в 17:27 прибыли на место и установили, что горит шаурмичная «Мясо и лаваш». В 17:28 пожар локализовали, в 17:35 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 8 человек и 3 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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