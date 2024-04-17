В Анапе по подозрению в поджоге машины разыскивают женщину с красной сумкой

В дежурную часть ОМВД России по Анапе 17 апреля поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Кирова.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, что к автомобилю подходила женщина.

По факту произошедшего женщину объявили в розыск. На вид ей около 45-50 лет, внешность славянская, телосложение среднее, волосы светлые, рост около 170 см. Была одета в синие джинсы, пятнистую черно-бело-зеленую куртку, темную обувь. При себе у разыскиваемой была бело-красная сумка.

Граждан, обладающих информацией о личности и местонахождении женщины, просят сообщить в полицию Анапы по телефону: 8 (918) 189-09-29, 8 (86133) 4-68-82 или 102, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

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