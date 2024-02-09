Пьяная женщина после ссоры сожгла внедорожник знакомого в Лабинском районе

За поджог автомобиля «УАЗ Патриот» 55-летней жительнице Краснодара грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения приехала в гости к знакомому в Лабинский район. Между ними возникла ссора, женщина села в свой автомобиль и отправилась в гаражный кооператив, где был припаркован принадлежащий ее другу «УАЗ Патриот».

Там она подложила под машину найденный неподалеку ватный матрас, спиленные ветки и подожгла. Машина сгорела дотла вместе с находившемся в ней имуществом. Сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

На женщину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, дело передали в суд. Подозреваемой грозит до пяти лет колонии. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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