Приезжий поджег машину женщины из-за конфликта на дороге в Геленджике

В полицию о своей сгоревшей возле дома иномарке сообщила 31-летняя местная жительница.

Правоохранители приехали на место и выяснили, что машина загорелась не сама — неизвестный облил колесо иномарки бензином и поджег. В результате задняя часть машины практически полностью выгорела, сумма ущерба — более 400 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого — 37-летнего приезжего из соседней республики, который пытался уехать из региона на автобусе. Предположительно, мотивом поджога стал конфликт на дороге — задержанный объяснил, что женщина при перестроении якобы спровоцировала аварийную ситуацию.

Возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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