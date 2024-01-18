Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Приезжий поджег машину женщины из-за конфликта на дороге в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhij-podzheg-mashinu-zhenshhiny-iz-za-konflikta-na-doroge-v-gelendzhike
Приезжий поджег машину женщины из-за конфликта на дороге в Геленджике
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полицию о своей сгоревшей возле дома иномарке сообщила 31-летняя местная жительница.

Правоохранители приехали на место и выяснили, что машина загорелась не сама — неизвестный облил колесо иномарки бензином и поджег. В результате задняя часть машины практически полностью выгорела, сумма ущерба — более 400 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого — 37-летнего приезжего из соседней республики, который пытался уехать из региона на автобусе. Предположительно, мотивом поджога стал конфликт на дороге — задержанный объяснил, что женщина при перестроении якобы спровоцировала аварийную ситуацию.

Возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина поджег три машины в Краснодаре из неприязни к службе каршеринга.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях