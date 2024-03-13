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Жилой дом с мансардой загорелся в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiloj-dom-s-mansardoj-zagorelsya-v-tsentre-krasnodara
Жилой дом с мансардой загорелся в центре Краснодара
Фото "Кубань 24"

Сообщение о пожаре на улице Фрунзе поступило в экстренные службы 13 марта в 18:04.

Прибыв на место в 18:11, пожарные установили, что горит частной двухэтажный жилой дом с мансардой. Огонь охватил 15 кв. м.

В 18:23 возгорание локализовали, а в 18:26 ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвуют восемь специалистов и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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