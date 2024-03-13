Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Лабинском районе

Пожар, в котором погиб 46-летний мужчина и получил ожоги его 30-летний товарищ, произошел ранним утром 13 марта в станице Махошевской в частном доме на улице Иваненко.

По предварительным данным, ранним утром 13 марта мужчины находились в доме, принадлежащем их общему другу. Начавшийся пожар заметили соседи, они вызвали пожарных. Из горящего дома сумел самостоятельно выбраться 30-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами. Его 46-летний знакомый не смог выбраться, его тело обнаружили в доме после локализации пожара.

Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю проводит проверку. В качестве одной из возможных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Обстоятельства и точная причина произошедшего устанавливаются.

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