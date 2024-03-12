В Новороссийске произошел крупный пожар в Цемесской роще

Возгорание в зеленой зоне произошло вечером 12 марта. Информация о пожаре на Анапском шоссе поступила диспетчеру в 19:12.

Спасатели прибыли на место через 5 минут и установили, что в Цемесской роще загорелся мусор на площади 200 кв. метров.

В 19:43 возгорание в парке локализовали. В тушении огня принимают участие 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Муниципальном центре управления Новороссийска уточнили, что пожар в Цемесской роще произошел около «Водокачки». Причиной возгорания мусора стало неосторожное обращение с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.

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