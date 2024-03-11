Более 800 человек эвакуировали из офиса банка в центре Краснодара из-за пожара

Возгорание произошло днем 11 марта в многоэтажном офисном здании на пересечении улиц Красноармейской и Орджоникидзе.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 16:00. Спасатели прибыли на место через несколько минут и установили, что на техническом этаже здания банка загорелись строительные материалы на площади 2 кв. метра.

В 16:45 возгорание локализовали, а в 16:52 полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Из здания банка эвакуировали 864 человека.

На месте возгорания работали 68 человек и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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