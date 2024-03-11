Трех человек эвакуировали из-за пожара в 60 кв. метров в частном доме в Ейске

Пожар произошел утром 11 марта на улице Советов.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона в 9:53. По прибытии на место спасатели установили, что загорелся жилой дом на площади 60 кв. м. В 10:03 пожар локализовали на той же площади, в 10:30 ликвидировали открытое горение, в 11:05 полностью потушили.

Погибших и пострадавших при пожаре нет. Эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. На месте работали 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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