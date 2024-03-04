Дом на севере Краснодара загорелся на площади 250 кв. метров

Возгорание произошло рано утром 4 марта на улице Макаренко в поселке Колосистом.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 6:13. Спасатели прибыли на место через 20 минут и установили, что в частном доме загорелась кровля на площади 250 кв. метров.

В 7:03 возгорание локализовали, в 7:43 ликвидировали открытое горение. С огнем в доме борются 14 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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