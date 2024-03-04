Старинный шахматный клуб загорелся в парке «Ривьера» в Сочи

Серьезное возгорание произошло вечером 3 марта в центре города-курорта.

Информация о пожаре в парке «Ривьера» поступила диспетчеру в 17:36. Спасатели прибыли на место через 7 минут и установили, что неэксплуатируемом одноэтажном здании загорелась кровля на площади 130 кв. метров.

В 18:21 пожар локализовали, а в 18:27 полностью ликвидировали. С огнем боролись 19 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Очевидцы уточнили в соцсетях, что пожар в «Ривьере» охватил старинный шахматный клуб, который построили еще в 1962 году. В то время о нем знали все советские шахматисты. После годы здание шахматного клуба не используется, оно нуждается в капитальном ремонте.

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