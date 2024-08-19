Жилье более 1,7 млн человек отремонтировали с начала года в регионах России

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подводя итоги реализации программы капитального ремонта в стране за январь–июль.

Программу капремонта реализуют в 85 регионах России. С начала этого года уже отремонтировали более 46 млн кв. м жилья. Наибольшее число домов привели в надлежащее состояние в Центральном (4 тыс. 336), Приволжском (1 тыс. 784) и Сибирском (1 тыс. 407) федеральных округах.

«Летние месяцы — самый активный период проведения капитального ремонта многоквартирных домов. И до начала отопительного периода большую часть работ необходимо завершить. С начала года в регионах уже отремонтировали почти 11,5 тыс. домов. В отремонтированных домах проживают более 1,7 млн граждан», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Своевременное проведение ремонтных работ гарантирует долговечность жилья и позволяет поддерживать его в хорошем техническом состоянии. Так, с начала года, по программе капремонта, больше всего домов обновили в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Правительства России.

На Кубани, согласно плану, в этом году проведут капитальный ремонт в 670 многоэтажках. Из них 470 уже обновили. То есть выполнили две трети годового плана, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. Он добавил, что работы уже завершили в 25 районах Краснодарского края.

Всего с начала года отремонтировали жилье для более 30 тыс. кубанцев. Сейчас в регионе ремонтируют еще 166 объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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