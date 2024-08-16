В 139 многоквартирных домах провели капремонт с начала года в Краснодаре

Специалисты уже выполнили более половины плана на 2024 год по капремонту многоэтажек краевой столицы.

Так, с начала года завершили ремонтные работы на 90 крышах, 61 фасаде, а также привели в порядок 76 внутридомовых инженерных систем и заменили 37 лифтов.

До конца года, согласно плану, аналогичные работы проведут еще более чем в 110 многоквартирных домах.

Также параллельно ведут подготовку к капремонту краснодарских многоэтажек на 2025 год. В следующем году планируют привести в надлежащее состояние более 240 домов.

На Кубани тариф на капремонт составляет 9 рублей 47 копеек за 1 кв. м. Эта сумма умножается на размер общей площади жилого или нежилого помещения в собственности. Оплачивать квитанции на капремонт нужно до 10 числа каждого месяца, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2024 году на капремонт 244 многоэтажек в Краснодаре направят 2,4 млрд рублей.