На капремонт 244 многоэтажек в Краснодаре направят 2,4 млрд рублей

В Краснодаре стартовали ремонтные работы в 53 многоэтажках. Всего в 2024 году отремонтировать планируют 244 многоэтажки, в том числе 41 дом, где требовался неотложный капремонт.

Сообщается, что из 53 многоэтажек в 19 сейчас ремонтируют крыши, в 12 домах приводят в порядок фасады, а еще в 22 домах ремонтируют внутридомовые инженерные сети. В восьми домах из плана на текущий год ремонт завершен.

На 2024 год запланировали выполнить 395 видов работ. Согласно плану, в многоэтажках краевой столицы отремонтируют 124 крыши, 105 фасадов, 147 внутридомовых инженерных систем и три подвала.

Кроме того, в 16 многоэтажках заменят 61 лифт. В большинстве домов выполнят сразу несколько видов работ.

В общей сложности на капремонт многоэтажек направят порядка 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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