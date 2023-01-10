Жилая дача сгорела под Новороссийском из-за неосторожности наемного рабочего

Пожар произошел вечером 9 января в пригороде Новороссийска. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно, что горит жилой дом. По словам местных жителей, хозяин дачи нанял работника для установки забора, но из-за его неосторожности на территории произошел пожар.

Сообщение о возгорании в урочище Щелба СТ «Лесное озеро» в Новороссийском районе поступило пожарным в 18:58. Прибыв на место происшествия в 19:18, они установили, что горит частный жилой дом и строительный мусор на площади 150 кв. м.

В 19:20 пожар локализовали, в 20:20 — полностью потушили. Пострадавших при пожаре нет. К тушению возгорания привлекли 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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