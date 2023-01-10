Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жилая дача сгорела под Новороссийском из-за неосторожности наемного рабочего

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhilaya-dacha-sgorela-pod-novorossijskom-iz-za-neostorozhnosti-naemnogo-rabochego
Видео t.me/novorab_official

Пожар произошел вечером 9 января в пригороде Новороссийска. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно, что горит жилой дом. По словам местных жителей, хозяин дачи нанял работника для установки забора, но из-за его неосторожности на территории произошел пожар.

Сообщение о возгорании в урочище Щелба СТ «Лесное озеро» в Новороссийском районе поступило пожарным в 18:58. Прибыв на место происшествия в 19:18, они установили, что горит частный жилой дом и строительный мусор на площади 150 кв. м.

В 19:20 пожар локализовали, в 20:20 — полностью потушили. Пострадавших при пожаре нет. К тушению возгорания привлекли 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина погиб при пожаре в частном доме в Темрюке.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Тело 49-летнего мужчины нашли на железной дороге под Краснодаром
Тело 49-летнего мужчины нашли на железной дороге под Краснодаром
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Суд продлил содержание под стражей родителей убитого 5-летнего ребенка в Краснодаре
Суд продлил содержание под стражей родителей убитого 5-летнего ребенка в Краснодаре
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пенсионер сорвался со 150-метрового обрыва в горах Сочи
  2. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Темрюке
  3. На Кубани в 2022 году приступили к реставрации 61 объекта культурного наследия
  4. Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
  5. Подземный переход в центре Краснодара открыли после устранения аварии на теплосетях
  6. В Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях