Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Темрюке

Возгорание произошло рано утром 10 января в жилом доме на улице Урицкого.

В результате пожара погиб 57-летний хозяин дома. Помещение загорелось из-за неисправности электрического отопительного прибора, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту гибели мужчины Следственный отдел по Темрюкскому району СК РФ проводит проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе точные причины и очаг возгорания.

Назначили проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. По окончании проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Информация о пожаре в доме на улице Урицкого поступила диспетчеру Темрюкского ПСГ 10 января в 6:23. Спасатели прибыли на место через 14 минут. Площадь пожара составла 80 кв. метров.

В 7:56 возгорание полностью ликвидировали. На месте работали 9 спасателей и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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