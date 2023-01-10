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Два брата погибли при пожаре в частном доме в Ейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-brata-pogibli-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-ejskom-rajone
Два брата погибли при пожаре в частном доме в Ейском районе
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре на улице Победы в станице Копанской поступило 10 января в 5:30.

Прибыв на место происшествия в 5:51, пожарные установили, что горит частный жилой дом, огонь охватил 60 кв. м.

К тушению возгорания привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, от МЧС РФ — 6 человек и 2 единицы техники. Работало одно звено газодымозащитной службы.

В 6:00 пожар локализовали на площади 60 кв. м, в 6:32 открытое горение ликвидировали, а в 6:58 пожар полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре погибли двое мужчин 55 и 52 лет. Установлено, что мужчины были братьями и проживали одни. Пожар в их доме заметили соседи, они и вызвали пожарных. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Следователи Ейского межрайонного отдела краевого управления СКР проводят проверку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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