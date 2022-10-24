Жила в палатке, избивала ребенка: в Геленджике приезжей грозит до 2 лет колонии
В полицию Геленджика обратилась продавец одного из сетевых магазинов. Она рассказала, что торговую точку часто посещает пара с маленьким ребенком. Взрослые регулярно покупают алкоголь и сигареты, а на теле мальчика она заметила следы побоев.
Полицейские начали проверку. Они выяснили, что 41-летняя приезжая из Москвы, ее сожитель и трехлетний сын живут в палатке в лесу на окраине города. Сотрудники полиции также установили, что супруги злоупотребляют спиртным, и мать систематически избивает ребенка.
Оказалось, что у женщины есть еще один ребенок, которого она оставила на обеспечение родственницы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Женщину задержали. На нее завели уголовное дело за побои. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Мальчика отправили в Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних в Абинске. Ребенку оказали медицинскую и психологическую помощь. О случившемся сообщили в органы опеки и попечительства.
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