Жестокое убийство школьницы в хуторе на Кубани: что известно о преступлении

В хуторе Бураковском накануне жестоко убили 12-летнюю девочку. Тело на берегу нашли местные жители, которые искали пропавшую школьницу. По данным следователей, на трупе обнаружены признаки насильственной смерти.

Известно, что девочка направлялась домой после дня рождения подруги. Одним из первых на помощь пришел Сергей Стороженко. С фонарем изучал весь путь пропавшей и даже акваторию, где предположительно могла находиться девочка.

«Мне сразу позвонила администрация, говорят, подключитесь. Был обход территории. Все подключились. Осмотрели всю территорию, я на своем участке водоема прошел территорию. Люди дальше пошли, я вернулся продолжать свои поиски», — говорит рыбовод водоема хутора Бураковского Сергей Стороженко.

«Путь школьницы от подруги до дома составил примерно 5 км. Она выехала на велосипеде около 19:00, но к родителям так и не вернулась. Примерно в 3:00 здесь ее нашли мертвой с признаками насильственной смерти», — сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

Родители школьницы отказались разговаривать с журналистами, а соседка поделилась, что у семьи репутация положительная. Многодетный отец не раз приходил к ней и помогал по хозяйству. По словам местных жителей, мать сейчас находится в больнице с нервным срывом. Погибшая была старшей дочерью, присматривала за младшими братьями и сестрами.

В школе семиклассница ничем не отличалась от остальных — училась на хорошо и отлично, занималась спортом. Новость об убийстве ребенка всполошила хуторян. Уже вторые сутки все стараются посодействовать в розыске душегуба. Некоторые присылали деньги родителям.

«Все вместе помогаем, какие-то зацепки. Сейчас был допрос ее класса, спрашивают — с кем общалась», — рассказывает местная жительница Татьяна.

Все одноклассники пребывают в шоке. Девочку любили, дружили с ней, но говорить на камеру отказались. Сейчас на месте убийства работает оперативная группа, там продолжают искать улики.

«Кореновским межрайонный следственным отделом СКР по Краснодарскому краю незамедлительно было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней, которое по указанию руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел», — отмечает помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Анжела Шестерикова.

К поиску убийцы подключили наиболее опытных криминалистов, чтобы как можно быстрее найти виновного.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление произошло 1 сентября в хуторе Бураковский Кореновского района. Вечером 12-летняя девочка на велосипеде ехала с улицы Мира в сторону своего дома и пропала.