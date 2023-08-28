Жену бойца СВО с двумя детьми выселили из квартиры в Сочи из-за долга по микрозайму

Решение по выселению семьи суд вынес из-за задолженности в 350 тыс. рублей перед микрофинансовой организацией под залог недвижимости.

Глава семьи сейчас находится в зоне спецоперации, в то время как его жена с двумя детьми вынуждена снимать жилье.

Прокуратура Сочи по обращению женщины провела проверку законности изъятия квартиры. Установили, что условия договора для заемщика были кабальными, а стоимость квартиры кратно превышала сумму займа.

В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора микрофинансовой организации за мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, ведомство направило апелляционную жалобу в суд об отмене решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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