Вдову участника СВО выселили с двумя детьми из ипотечной квартиры в Краснодаре, Генпрокуратура начала проверку

Женщину с двумя детьми выселили из купленной по ипотеке в 2015 году однокомнатной квартиры из-за задолженности.

Суд по инициативе банка расторгнул договор, залоговую квартиру реализовали на торгах с начальной стоимостью 1,3 млн руб.

Главу семьи мобилизовали и направили в зону СВО в октябре 2022 года. Он погиб при исполнении воинского долга. Вдова получила единовременную выплату в 1,2 млн рублей от региона, также ей назначили ежемесячное пособие. Сейчас женщина ждет выплаты от Минобороны.

Генпрокуратура взяла под контроль вопрос получения материальной помощи. Кроме того, вдвое помогут в подборе и покупке новой квартиры. Сейчас семья снимает жилье. Во время встречи с сотрудниками прокуратуры женщина рассказала об условиях жизни, а также о том, что дети обеспечены всем необходимым в преддверии учебного года.

Прокуратура даст оценку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и судебных приставов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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