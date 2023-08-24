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Вдову участника СВО выселили с двумя детьми из ипотечной квартиры в Краснодаре, Генпрокуратура начала проверку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vdovu-uchastnika-svo-vyselili-s-dvumya-detmi-iz-ipotechnoj-kvartiry-v-krasnodare-genprokuratura-nachala-proverku
Вдову участника СВО выселили с двумя детьми из ипотечной квартиры в Краснодаре, Генпрокуратура начала проверку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Женщину с двумя детьми выселили из купленной по ипотеке в 2015 году однокомнатной квартиры из-за задолженности.

Суд по инициативе банка расторгнул договор, залоговую квартиру реализовали на торгах с начальной стоимостью 1,3 млн руб.

Главу семьи мобилизовали и направили в зону СВО в октябре 2022 года. Он погиб при исполнении воинского долга. Вдова получила единовременную выплату в 1,2 млн рублей от региона, также ей назначили ежемесячное пособие. Сейчас женщина ждет выплаты от Минобороны.

Генпрокуратура взяла под контроль вопрос получения материальной помощи. Кроме того, вдвое помогут в подборе и покупке новой квартиры. Сейчас семья снимает жилье. Во время встречи с сотрудниками прокуратуры женщина рассказала об условиях жизни, а также о том, что дети обеспечены всем необходимым в преддверии учебного года.

Прокуратура даст оценку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и судебных приставов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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